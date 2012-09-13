Наказ про застосування санкцій до ТВі скасували

Міністр економічного розвитку Петро Порошенко скасував наказ про застосування санкцій до телеканалу ТВі.

Текст наказу оприлюднив у себе на сторінці у Facebook керівник каналу Микола Княжицький, повідомляє сайт ТВі.

«…Наказую: 1. Скасувати дію спеціальної санкції, що застосована до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеного в додатку до цього наказу (ТОВ "Телерадіокомпанія "Телерадіосвіт")».

«2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекономрозвитку від 15.08.2012 № 921 в частині застосування спеціальної санкції до зазначеного в додатку до цього наказу суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України», - йдеться в документі.

Довідка УНІАН. Телеканал ТВі припинили транслювати у більш як 80 кабельних мережах по всій Україні.

М.Княжицький неодноразово заявляв, що відключення каналу в регіонах відбувається за прямою вказівкою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

У свою чергу, голова Нацради з телерадіомовлення Володимир Манжосов заявив, що Нацрада проведе моніторинг провайдерів програмних послуг, які повинні транслювати ТВі у своїх мережах. Він також спростував заяву, що канал відключають за вказівкою Нацради.

8 вересня у Києві та багатьох інших містах проходили громадські акції на підтримку ТВі.

12 вересня праццівники телеканалу пікетували Нацраду з вимогами припинити тиск на телеканал і відправити у відставку членів Нацради.

Того ж дня М.Княжицький повідомив, що валютні рахунки ТВі заблоковано. «Сьогодні зранку арештували рахунки. Зробили це за листом Головного управління економіки і інвестицій Київської міської державної адміністрації, оскільки керівник цього управління вирішив, що я комусь винен 2 тисячі доларів США. Такого боргу у нас не існує, ми оскаржили цей припис у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Сподіваємося на позитивне рішення. Поки що наші валютні рахунки заарештовано», - сказав М.Княжицький.