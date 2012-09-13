На коліях і переїздах залізниць України за 8 місяців сталося 58 ДТП

За 8 місяців 2012 року на залізничних переїздах і коліях залізниць України сталося 58 випадків ДТП, у яких загинуло 6 осіб та 23 травмовано.

Як повідомляє прес-служба державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), провини залізниці в жодному з ДТП не виявлено.

У січні-серпні 2012 року 50 ДТП сталося на залізничних переїздах і 8 на коліях поза переїздами.

Порівняно з відповідним періодом 2011 року кількість ДТП збільшилася на 12 випадків. Число загиблих зменшилося на 3 людини, а кількість травмованих, навпаки, збільшилася на 12 осіб.

Крім цього, за січень-серпень на залізницях відбулося 419 транспортних подій, в тому числі 21 серйозний інцидент. Зокрема, 10 вересня 2012 року, на зупинковій платформі міської електрички «Троєщина» двоє невідомих кинули в лобове скло міського електропоїзда № 7456 банку з фарбою.

Також з початку 2012 року допущено 122 випадки незаконного втручання в роботу залізниць. Зокрема, на ділянці Одеса-Головна - Одеса-Застава II вантажопасажирський мікроавтобус марки Volkswagen пошкодив анкерну опору. В результаті інциденту вимкнулася напруга контактної мережі, що спричинило затримку низки поїздів. Водій автотранспорту з місця пригоди зник.

Нагадаємо, за січень-липень 2012 року на залізничних переїздах і коліях залізниць України сталося 46 випадків ДТП, у тому числі 41 - на переїздах і 5 - на коліях поза переїздами.

«Чітке і неухильне дотримання правил дорожнього руху - це надійний захист від трагедій та неприємностей», - відзначає «Укрзалізниця».