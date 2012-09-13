Facebook має намір запустити свій пошуковик
Facebook працює над власною "соціально." пошуковою системою. Про це глава компанії Марк Цукерберг заявив на конференції TechCrunch Disrupt, зазначивши, що соціальна мережа "певною мірою" має намір увійти в бізнес інтернет-пошуку, повідомляють Вести.Ru.
Чутки про плани Facebook зайнятися онлайн-пошуком ходять вже кілька років. У березні цього року стало відомо про таємний проекті в соцмережі, в якому працюють два десятки осіб, а очолює секретний відділ колишній інженер-програміст Google Ларс Расмуссен.
Мета проекту - поліпшити пошук за статусами, замітками, відеороликами та іншим вмістом на сайті, а також за контентом в Мережі, який був відзначений кнопкою Like. Зараз пошук по Facebook ґрунтується на технології Bing від Microsoft. Він дає змогу знаходити друзів і сторінки брендів, але нездатний обробляти складні запити.
Виступаючи на TC Disrupt, Цукерберг заявив, що користувачі щоденно вводять до Facebook мільярд пошукових запитів, при цьому компанія не докладає майже ніяких зусиль у цій галузі. Через певний час, зазначив він, ситуація зміниться.
За словами Цукерберга, пошукова система зможе знаходити не тільки друзів, сторінки брендів і додатки, але і відповідати на запитання людей. "Які з моїх друзів чи друзів друзів працюють в компанії, в якій хотів би працювати я?", - Навів приклад такого запиту глава Facebook. Терміни запуску нового сервісу він не назвав, пише CNET.