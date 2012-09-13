Водіїв просять утриматися від поїздок до Ялти і Фороса через саміт YES і ралі

Кримська Державтоінспекція рекомендує автомобілістам утриматися від поїздок дорогами в районі Ялти, а також південнобережних селищ Місхор, Лівадія і Форос 14-16 вересня у зв'язку з проведенням 9-го Ялтинського форуму YES і автоперегонів Prime Yalta Rally.

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Криму.

Міліція пояснює, що на форум до Ялти приїде ряд «охоронюваних осіб із країн ближнього й дальнього зарубіжжя», а на ПБК змагатимуться учасники ралі.

«Звертаємо увагу автомобілістів на те, що при наближенні автомобіля особливої норми з проблисковими маячками червоного й синього кольорів, необхідно діяти в чіткій відповідності з правилами дорожнього руху, зокрема, притиснутися до узбіччя і знизити швидкість аж до повної зупинки автотранспорту», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган разом із Президентом України Віктором Януковичем відкриють 9-й форум Ялтинської європейської стратегії (YES), який пройде на південному березі Криму з 13 по 16 вересня. Загалом форум YES збере близько 200 представників політичних, ділових і громадських кіл із понад 20 країн світу.

Перегони «Ялта ралі» проводяться в Криму з 2005 року.