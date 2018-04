Apple представила новий iPhone 5

У п'ятницю, 21 вересня, у США та низці інших країн світу розпочнеться продаж нової моделі смартфона компанії Apple - iPhone 5.

Як повідомляє агенство Рейтер, новий смартфон має допомогти Apple зберегти перевагу над іншими компаніями, що працюють у сфері комунікації, Samsung Electronics Co Ltd та Google Inc. Тим паче, що на цей ринок претендує також Microsoft, чия нова операційна система Windows Phone 8 хоче стати альтернативою до iOS та Android.

Аналітики прогнозують, що продажі нового телефону від Apple ще у вересні становитимуть від 10 до 12 млн штук.

Телефон обладнано 4-дюймовим екраном, бездротовим інтернет-з'єднанням 4G та 8- мегапіксельною фотокамерою, що дасть змогу робити панорамні знімки. Також збільшено тривалість роботи акумулятора.

iPhone 5 можна буде придбати за ціною від 199 дол.