Аеропорт «Харків» планує включити до зимового розкладу рейси до Кракова і Баку

Міжнародний аеропорт «Харків» веде переговори з авіакомпаніями про включення до зимового розкладу польотів рейсів за напрямками Харків-Краків-Харків і Харків-Баку-Харків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі аеропорту з посиланням на генерального директора керуючої аеропортом компанії «Нью Системс АМ» Володимира Васильченка.

«Триває переговорний процес з низкою авіакомпаній, рейси яких можуть бути включені до зимового розкладу. Мова йде про прямі перельоти за маршрутами «Харків-Краків-Харків» та «Харків-Баку-Харків», які наразі перебувають на стадії обговорення, а також про ще декілька рейсів за новими напрямами», - сказав він.

Крім того, В. Васильченко повідомив, що в зимовому розкладі додадуться рейси, зокрема, до Хургади і Шарм-ель-Шейха.

Він зазначив, що «розклад складається відповідно з реальним попитом наших пасажирів».

Зимовий розклад почне діяти з 28 жовтня.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Харків» за 8 місяців 2012 року збільшив пасажиропотік на 59% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 330,4 тис. пасажирів. У 2011 році пасажиропотік аеропорту «Харків" виріс на 26,8% в порівнянні з 2010 роком - до 308,5 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Реконструкцію Міжнародного аеропорту «Харків» у рамках підготовки інфраструктури Харкова до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 року здійснює група компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського в форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій Ярославського в проект становить 107,2 млн дол. (аеровокзальний комплекс і прилеглі території). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської вежі), становила 191,3 млн дол.

Реконструкція аеропорту почалася з квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.