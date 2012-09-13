«Укрзалізниця» на 13 вересня виявила 26 покинутих вантажних поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), станом на 13 вересня, виявила 26 вантажних поїздів, які простоювали на станціях і на підходах до підприємств-вантажоодержувачів.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», у складі цих поїздів з обороту виведено 1300 вантажних вагонів.

Зокрема, на території Придніпровської залізниці на 13 вересня очікують завантаження 11 поїздів, 8 поїздів закинуто на Донецькій залізниці, 1 - на Одеській залізниці та 6 - на Південно-Західній.

Зокрема, 4 порожні склади простоюють під станцією Інгулець, 8 - на станції Комунарськ, 2 - під Пенізевичами і Хайчнорином, 4 - біля Кривого Рогу, по одному біля станцій Терни, Хлистунівка, Ушиця і Топорище.

Нагадаємо, залізниці України, через простій і затримки піввагонів на під'їзних коліях промислових підприємств, за 6 місяців 2012 року не змогли задіяти в перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недоотримали, таким чином, понад 96 млн грн.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів "Укрзалізниці" становить 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.