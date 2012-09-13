Продаж смартфона iPhone 5 в Україні розпочнеться 31 жовтня

Продажі смартфона iPhone 5 компанії Apple в Україні розпочнуться 31 жовтня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі «Цитрус».

У середині жовтня смартфони пройдуть сертифікацію в Українському державному центрі радіочастот, щоб коди IMEI смартфонів, проданих із 31 жовтня, вже були внесені до «білого» списку. Враховуючи підвищений попит, першими смартфон зможуть купити ті, хто оформили попереднє замовлення.

Як зазначив директор з маркетингу мережі «Цитрус» Віктор Шолошенко, сьогодні iPhone є настільки культовим і популярним смартфоном, що навіть до його презентації вже було зібрано понад 2 тис. попередніх замовлень на цей гаджет. Найбільше передзамовлень припало на модель iPhone 5 з об'ємом пам'яті 16 Гб (57%), далі йдуть смартфони з пам'яттю 32 Гб (25%) і 64 Гб (18%), при тому, що продажі в нашій мережі iPhone 4S навпаки є свідченням більшої прихильності до моделей з великим обсягом пам'яті. Найбільша кількість передзамовлень припала на Київ, Одесу, Донецьк і Дніпропетровськ.

«З урахуванням величезного ажіотажу, можна прогнозувати, що iPhone 5 стане найуспішнішим смартфоном 2012 року», - вважає В.Шолошенко.

Учора, 12 вересня, компанія Apple представила світу новий смартфон iPhone 5 разом з оновленою версією операційної системи iOS 6.

Згідно з даними ЗМІ, смартфон iPhone 5 у порівнянні з попередніми моделями (iPhone 4 і 4S) став довшим на 8,6 мм (123,8 проти 115,2 мм) і тоншим на 1,7 мм (7,6 проти 9,3 мм), при цьому ширина нового смартфона не змінилася (58,6 мм). При цьому вага iPhone 5 зменшилася на 28 г - зі 140 г до 112 г. Збільшено у новому смартфоні і розмір екрану - з 3,5 до 4,08 дюймів по діагоналі: сталося це за рахунок нарощування його довжини, в iPhone 5 використовується новий процесор - Apple A6, з швидкодією в два рази вище, ніж процесор A5 в iPhone 4S, збільшено час роботи батареї в різних режимах, в iPhone 5 використовується нова операційна система iOS 6 та ін.

У магазини США, Австралії, Великобританії, Німеччини, Гонконгу, Канади, Сінгапуру, Франції та Японії iPhone 5 надійде 21 вересня. 28 вересня смартфон надійде для продажу в низку інших європейських країн, і в грудні в цілому смартфон буде продаватися в 100 країнах світу.