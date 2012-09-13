УЗ ініціюватиме підвищення плати за користування вантажними вагонами

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») для запобігання дефіциту має намір ініціювати приведення плати за користування вантажними вагонами до економічно обгрунтованого рівня.

«З метою недопущення загострення дефіциту вантажних ресурсів «Укрзалізниця» запропонує уряду привести ставки плати за користування вантажними вагонами до економічно обгрунтованого рівня», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Нагадаємо, щотижня на під'їзних коліях підприємств вантажоодержувачів і вантажовідправників простоюють до 40 вантажних складів.

Залізниці України, через простій і затримки піввагонів на під'їзних коліях промислових підприємств, за 6 місяців 2012 року не змогли задіяти в перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недоотримали, таким чином, понад 96 млн грн.

Плата, що вноситься за користування вагоном або ремонт вагона, не враховує втрати комерційної вигоди від простою вагонів і вилучення вагона з обороту.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів "Укрзалізниці" становить 58,2 тисяч. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.