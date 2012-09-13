«Укрзалізниця» наполягатиме на збільшенні оплати за простій порожніх вагонів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») наполягатиме на збільшенні оплати за простій порожніх власних вагонів на залізничних коліях.

«Для врегулювання ситуації з використанням рухомого складу, необхідні не тільки зусилля «Укрзалізниці», а й зусилля користувачів щодо своєчасного вивільнення вагонів, а також впровадження економічних важелів для раціонального використання вагонів на під'їзних і магістральних шляхах, зокрема, збільшення оплати за простій порожніх власних вагонів на залізничних коліях», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

За інформацією «Укрзаліниці», тільки в серпні 2012 року на залізничних коліях України було виявлено 277 покинутих потягів, у складі яких простоювало 14,739 тис. вагонів.

Зокрема, в покинутих потягах простоювало 7,913 тис. порожніх власних вагонів і 6,826 тис. вагонів, що були у власності державних вагонних компаній (у складі 188 потягів).

«Підприємства-вантажовідправники, окрім хронічного невиконання норм оперативної роботи з вагонами, безоплатно використовують залізниці як пункти відстою вагонів. Покинуті порожні вагони — це ресурс, який міг би бути задіяний у перевезеннях», - зазначає «Укрзалізниця».

У Держадміністрації залізничного транспорту зазначають, що «плата, яка вноситься за користування вагоном або навіть штрафні санкції, не враховують упущення комерційної вигоди від вилучення вагону з роботи. Окрім того - немає штрафних санкцій, коли залізниці фактично використовуються як місце «відстою» власних вагонів вантажовласників».

Так, у період за 8 місяців 2012 року за покинуті потяги і простій вагонів залізниці нарахували штрафні санкції в сумі близько 9,995 млн. грн, з яких було стягнуте 8,397 млн. грн (83,3%).

«Єдиним аргументом керівників підприємств є те, що вони оплачують користування вагонами, але добова ставка за користування вантажними вагонами з урахуванням коефіцієнта індексації тарифів становить 36,3 грн за вагон, а надходження від перевезення в одному піввагоні, яке могло бути одержане залізницею за цей період, становить 848 грн», - зазначають в «Укрзалізниці».