Україна і Туреччина підписали правила перевезення вантажів та експлуатації вагонів

Посадовці України і Туреччини підписали Правила перевезення вантажів і Правила організації експлуатації вантажних вагонів і контейнерів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами двох країн, що мають залізничне сполучення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, документи до Міжурядової угоди про організацію міжнародного прямого вантажного залізнично-поромного сполучення були підписані у присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністр Туреччини Реджепа Тайїп Ер догана.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства інфраструктури, після набуття чинності Правил організації вантажних перевезень між країнами Україна і Туреччина в рамках міжурядової угоди про організацію міжнародного прямого вантажного залізнично-поромного сполучення від 25 січня 2011 року мають намір почати рейси з Іллічівська до Самсуна (740,52 км, або 396 морських миль).

Довідка УНІАН. Самсун — місто на півночі Туреччини, адміністративний центр вілайєту Самсун. У ньому розташований великий чорноморський порт, є залізнична станція, аеропорт. Також Самсун — важливий вузол шосейних доріг.

В Іллічевську (Одеська обл.) розташований порт, який входить до трійки найбільших морських торгових портів України.