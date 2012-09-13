Український ринок став для Cisco найдинамічнішим у всьому світі

У 2012 фінансовому році (завершився 28 липня) масштаби діяльності Cisco (США) у Росії та інших країнах СНД істотно зросли (особливо – у держсекторі і корпоративному сегменті), причому український ринок став для Cisco таким, що зростає найшвидше у порівнянні з іншими країнами світу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії Cisco.

Успішну діяльність Cisco як на світовому ринку, так і на ринку країн СНД багато в чому зумовлюють її партнери. Партнерська мережа Cisco в Росії/СНД нині налічує близько 3 тисяч компаній (на дві третини складається з російських організацій), за допомогою яких у минулому фінансовому році було реалізовано безліч різноманітних проектів.

Зокрема в Україні: здійснено повну міграцію системи запису Incom RS на ZoomCallRec для АТ "Райффайзен Банк Аваль"; устаткування і рішення Cisco стали основою ІТ-інфраструктури Міжнародного аеропорту «Бориспіль» і були використані під час спорудження нового терміналу в київському аеропорту «Жуляни».

Також рішення і устаткування компанії були використані в ході реконструкції аеропорту в Донецьку і під час модернізації Міжнародного аеропорту «Львів»; а на головній спортивній арені України – в НСК «Олімпійський» розгорнуто одну з найбільших у Європі систем розповсюдження медіаконтенту CiscoDMS.

Передові розробки компанії Cisco були застосовані під час будівництва стадіонів «Арена Львів» і «Донбас Арена» та модернізації харківського стадіону «Металіст»; створено волоконно-оптичну магістральну мережу передачі даних, яка об'єднала в єдину інформаційну систему низку структурних підрозділів ПрАТ «Єнакіївський коксохімпром»; оптимізовано роботу контакт-центру страхової групи «ТАС» (Україна).

У звітний період можливість проведення відеоконференцій з «ефектом присутності» (Cisco TelePresence) отримали співробітники найбільшого в Україні оператора мобільного зв'язку і мобільного Інтернету – компанії «Київстар» і Першого Українського Міжнародного Банку. Відкрито перші переговорні кімнати PublicTelePresence в Росії та Україні. Ділові люди дістали можливість максимально оперативно проводити візуальні зустрічі з клієнтами, партнерами і постачальниками в десятках держав на п'яти континентах, де діє найбільша у світі мережа публічних кімнат Tata Communications – Public Room TelePresense Network. Дистанційне навчання із застосуванням технології CiscoTelePresence практикує також бізнес-школа «МІМ-Київ».

Cisco продовжує розширювати можливості професійної підготовки ІТ-спеціалістів і в Україні. У країні впроваджено навчальну програму 360 LearningProgram, відкрито авторизований навчальний центр Cisco, створено першу сільську академію Cisco.

У 2012 році Cisco підписала меморандум про співпрацю з Київською міською державною адміністрацією. Документ передбачає взаємодію у сферах розвитку інформаційної інфраструктури та системи комунікацій муніципальних установ столиці, що перетворить столицю України на сучасне місто, де людям комфортно жити і працювати.

Довідка УНІАН. Компанія Cisco (США) – один зі світових лідерів у галузі мережевих технологій. Виручка компанії у 2011 фінансовому році становила 46,1 млрд дол.