Чистий прибуток залізниць України в 2012 році становитиме 496 млн. грн — фінплан

Чистий прибуток залізниць України в 2012 році становитиме 496,4 млн. грн, збиток від пасажирських перевезень - 7,2 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), ці показники закладені у фінансовий план залізниць України на 2012 рік, затверджений Кабінетом міністрів України 3 вересня 2012 року.

Згідно з фінансовим планом, загальна сума доходів залізниць від звичайної діяльності в 2012 році становитме 57,2 млрд грн. Зокрема доходи від перевезень передбачені в сумі 48,1 млрд грн, в т.ч. доходи від вантажних перевезень - 41,7 млрд грн, від пасажирських - 6,4 млрд грн, інші доходи - 9,1 млрд грн.

Витратна частина фінансового плану з урахуванням податку на прибуток від звичайної діяльності становитиме 56,7 млрд грн. Зокрема витрати від перевезень передбачені в сумі 42,9 млрд грн, в т.ч. від перевезень вантажів - 29,2 млрд грн, пасажирів - 13,7 млрд грн. Інші витрати становитимуть 13,8 млрд грн.

Обсяг сплати податків і обов'язкових платежів до бюджету і в державні цільові фонди планується у сумі 13,7 млрд грн, зокрема до державного бюджету планується перерахувати 5 млрд грн.

Нагадаємо, чистий прибуток українських залізниць за підсумками 2011 року збільшився на 11,3% в порівнянні з 2010 роком - до 706,4 млн. грн.

Загальні надходження податків усіх рівнів від залізниць становили в 2011 році 12,6 млрд грн.