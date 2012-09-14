Залізниці України в 2012 році освоять 14 млрд грн капінвестицій

Залізниці України в 2012 році освоять 14 млрд грн капітальних інвестицій, з них кошти державного і місцевих бюджетів становитимуть тільки 798 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), ці показники закладені у зведений фінансовий план залізниць України на 2012 рік, затверджений Кабінетом міністрів України 3 вересня 2012 року. Згідно зі зведеним фінпланом, пріоритетним напрямом інвестиційної діяльності є оновлення залізничного рухомого складу.

Зокрема, на придбання нового і модернізацію наявного парку буде спрямовано 6 млрд грн, або 42,8% загального обсягу капітальних інвестицій.

Крім того, фінансовий план передбачає, що залізниці залучать кредитні кошти на суму 8,4 млрд грн.

Кошти буде спрямовано на впровадження швидкісного руху на ділянці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова, будівництво Беськидського тунелю, розширення металевих мостів на ст. Севастополь, будівництво двоколійних вставок на напрямку Гребінка-Полтава, будівництво міжрегіонального центру технічного обслуговування міжрегіональних потягів (комплекс ТПС ст. Дарниця), реконструкцію ремонтно-екіпірувального депо Харківської ділянки для технічного обслуговування регіональних потягів, на модернізацію шляху і рухомого складу.

За рахунок коштів державного бюджету і місцевого бюджету міста Києва передбачається закінчення будівництва залізнично-автомобільного переходу через річку Дніпро в Києві на суму 398 млн. грн і придбання 2 міжрегіональних потягів вітчизняного виробництва ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" на суму 400 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, фінплан залізниць на 2012 рік передбачає чистий прибуток 2012 року у розмірі 496,4 млн. грн, збиток від пасажирських перевезень - 7,2 млрд грн.

Загальна сума доходів залізниць від звичайної діяльності у 2012 році становитиме 57,2 млрд грн. Витратна частина фінансового плану з урахуванням податку на прибуток від звичайної діяльності становитиме 56,7 млрд грн.

Нагадаємо, чистий прибуток українських залізниць за підсумками 2011 року збільшився на 11,3% у порівнянні з 2010 роком - до 706,4 млн. грн.

Загальні надходження податків усіх рівнів від залізниць становили в 2011 році 12,6 млрд грн.