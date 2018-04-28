"Далекобій" по-українськи: диспетчер – новий, правила – старі

Уже другий тиждень дозволи на здійснення міжнародних автоперевезень видає "Укртрансінспекція", яка змінила у цій справі ДП СМАП. Крім технічних накладок і зволікань, зумовлених звичними проблемами через брак людей-приміщень-комунікацій, реформаторські дії спонукають задуматися про подальші наслідки. Зміна гравців може призвести до переходу вантажних і пасажирських потоків на інші види транспорту, адже вже сьогодні дозволи на міжнародний рейс автоперевізники часто перекуповують на вторинному ринку.

Контроль, облік і дозволи – в одному флаконі

"Укртрансінспекція" з'явилася у результаті реорганізації Державної автотранспортної служби, і відбулося це досить давно: Положення про інспеції Президент затвердив ще в... квітні 2011 року. Правда, тоді організація (її повна назва – "Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті") широко позиціонувалася переважно як провідник державної політики з питань безпеки на всіх наявних у країні видах транспорту. І не всі "необізнані" вловили, що народжується не просто контролер, а ще й новий координатор на ринку перевезень. Лише через декілька місяців Мінтранс акцентував, що "Укртрансінспекція" контролюватиме не тільки безпеку, але й власне самі міжнародні автоперевезення, зокрема і у справі видачі дозволів. Тоді ж Кабмін постановив ліквідувати держпідприємство «Служба міжнародних автомобільних перевезень» (СМАП).

Протягом року «Укртрансінспекція» вирішувала організаційно-технічні питання щодо налагодження власної роботи. А в серпні п.р. Мінінфраструктури повідомив, що саме «Укртрансінспекція» з 1 вересня 2012 року оформлятиме і видаватиме дозволи для здійснення перевезень пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні.

Для тих, хто не в темі, уточнимо: ці дозволи не мають нічого спільного з ліцензіями і, вочевидь, їх видача не повинна залежати від українських держорганів. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення – це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі його перевізникові України для в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала. На відміну від ліцензії, цей дозвіл не дає права на здійснення діяльності у міжнародних перевезеннях.

Дозволи на міжнародні автомобільні перевезення видаються уповноваженими органами договірних сторін і є іноземними документами. Для видачі дозволів в Україні було придумано СМАП, який оформляв дозволи в пунктах пропуску на державному кордоні у своїх представництвах за фактом пред'явлення завантаженого автомобіля, який пройшов усі митні процедури .

Перевізники періодично скаржилися на СМАП – мовляв, іноді черги, іноді плутанина, але система загалом працювала. Автомобіль приїжджав на кордон і проходив три інстанції – митниця, прикордонний контроль і СМАП. Зважаючи на специфіку міжнародних автоперевезень, пункти СМАП на кордонах працювали цілодобово і щодня, тому дозволи можна було одержувати відразу після прибуття до пунктк пропуску – взяв і поїхав.

Їх мало, але вони на варті

Держпідприємство СМАП в різні періоди мало до 60 пунктів видачі дозволів, «Укртрансінспекція» – 15. З них, згідно з офіційною інформацією сайту відомства, цілодобово працюють тільки 4.

У результаті, як розповів УНІАН один із міжнародних перевізників, якщо раніше видачі дозволу на кордоні можна було чекати близько 30 хвилин, то зараз – добу. «Наприклад, ти завантажився контейнерами в Одеському порту, а там, як правило, випускають контейнери до вечора, а пункт видачі дозволів працює до 20.00, – розповідає перевізник. – Поки ти виїхав з порту і доїхав до пункту видачі дозволів, а це більш як 20 км, то до закриття пункту не встигаєш, і треба до 8.00 чекати. А за цей час ти міг уже доїхати до Молдови».

Чому пункти видачі дозволів «Укртрансінспекції» працюють за таким графіком і в такій кількості – зрозуміло. На сьогодні співробітники інспекції мають статус держслужбовців зі всіма привілеями і недоліками цього статусу. Збільшити кількість співробітників «Укртрансінспекції» складно, оскільки потрібно проводити конкурс на заміщення вакантних посад, а конкурсантів на ставки, які пропонує відомство, знайти важко.

Президент Всеукраїнської асоціації автоперевізників Ігор Шкіря, говорячи про необхідність змін і пов'язані з цим накладки, відзначає: "Укртрансінспекція» існує трохи більше року. Чи вистачить їй ресурсів на здійснення такої масштабної роботи? Ще раз хочу підкреслити невеликий ресурс організації, перш за все маю на увазі людський ресурс. Поки що члени ВААП, які здійснюють міжнародні перевезення, до центрального апарату асоціації скарг не подавали".

Про те, що будь-які організаційні нововведення перш за все "лихоманять" ринок через звичні неузгодженості періоду становлення, говорять і в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП). Директор департаменту організації міжнародних перевізників АсМАП Олександр Лановенко відзначає, що "...раніше було декілька десятків пунктів видачі дозволів і вони працювали цілодобово, а зараз їх 15 і з них тільки 4 цілодобових. Щоб працювати цілодобово, потрібні люди, а в «Укртрансінспекції» їх немає у штаті. З таким ресурсом вона не зможе контролювати перевізників".

Відповідального змінили, систему – не дуже

Чи варто було змінювати відповідального за видачу дозволів без кардинального реформування самої системи – питання дискусійне.

Ігор Шкіря вважає зміну відповідального цілком обгрунтованою і закономірною, так само як і концентрацію всього в одних руках: "Останніми роками на ДП «СМАП» була величезна кількість нарікань, перш за все звинувачень у корупції. Та й узагалі, структура просто віджила своє. Тепер функції видачі дозволів і контролю за автоперевізниками сконцентровані під крилом однієї структури".

У свою чергу Олександр Лановенко, який представляє АсМАП, також звертає увагу на те, що саму систему видачі все це мало торкнулося: "У систему видачі дозволів, яка існувала раніше, Мінінфраструктури внесло невеликі зміни. Вони всього лиш змінили СМАП на «Укртрансінспекцію» і дозволили видачу дозволу не за фактом прибуття транспортного засобу на пункт видачі дозволів, а за наявності всього пакету документів. Тепер пред'являти автомобіль не обов'язково".

Варто також відзначити, що сьогодні дії Мініфраструктури явно спрямовані на концентрацію всіх важелів управління транспортною галуззю під дахом одного відомства. Особливо виразно це виявляється в автотранспортних перевезеннях. Тут варто нагадати і про жорстку боротьбу з «нелегальними» перевізниками, яку оголосило міністерство, і про заяви чиновників, що автоперевезення повинні здійснювати тільки великі підприємства, оскільки лише вони можуть гарантувати якість і безпеку перевезень.

Сперечатися з цим важко, але слід врахувати, що і здійснювати державний контроль легше над одним великим перевізником, ніж над десятком СПДешників, та й стягувати обов'язкові і необов'язкові платежі простіше.

Голова ради АсМАП Київській області Валерій Черненко також відзначає, що «ідея ліквідувати СМАП – це тільки початок справи, треба організувати видачу дозволів і облік по-новому. Якщо обліку дозволів немає, то незрозуміло, хто здійснює перевезення". Черненко також наголошує, що обов'язково повинен бути громадський контроль за видачею дозволів, наприклад онлайн-резервування.

До речі, цілком можна сподіватися, що "перетрушувати" систему через енну кількість часу буде якраз новостворена «Укртрансінспекція».

Куди йдуть квоти

За бажання питання якості та безпеки перевезень можна було б вирішити шляхом кардинальної зміни системи видачі дозволів. Так, сьогодні в Україні кожен окремий дозвіл видається під кожну окрему поїздку. Така система не дозволяє перевізникам планувати свої поїздки навіть за вже укладеними контрактами, адже дозволів на перевезення Україна одержує обмежену кількість. Цілком може статися, що вже завантажений і «замитнений» автомобіль не зможе виїхати, оскільки квота дозволів тієї країни, куди він повинен їхати, вичерпана. "...Традиційно до осені квота дозволів за більшістю напрямів практично вичерпана", – підтверджує Шкіря.

При цьому у момент переходу функцій від СМАП до інспекції часто виявляється, що квота вичерпана невідомо ким. Наприклад, за словами учасників ринку автоперевезень, так «зникли» близько 2 тисяч дозволів Румунії, передчасно «закінчилися» дозволи Казахстану і Росії. «Зараз ці дозволи невідомо в кого, і їх продають на вторинному ринку за хабарі, – розповів УНІАН один з операторів ринку. – На цьому багато хто зробив великий бізнес». Подейкують, що «вартість» дозволу доходить до 1,5 тис. доларів при офіційній ціні 49 грн, і перевізники вимушені платити, тому що їхні машини стоять завантажені.

Ростимо монополістів, або Навіщо міняти шило на мило?

Перевізники обговорюють і ще один момент: проводячи реформи (до речі, не тільки в автоперевезеннях), держава чомусь вважає за краще робити всім його учасникам несподівані і глибоко законспіровані "сюрпризи". Тоді як самі "обдаровувані" таки вважали б за краще, щоб у них наперед поцікавилися, який "подарунок" вони хотіли б одержати.

В АсМАП відзначають, що такі важливі рішення [як реформування дозвільної системи] повинні ухвалюватися після консультації з фахівцями, операторами ринку, які знають суть проблеми. При цьому з АсМАП, яка об'єднує близько 95% операторів ринку міжнародних автоперевезень, ніхто не радився, дивуються в асоціації.

А "підказати" є що – АсМАП має намір домогтися від Мінінфраструктури не зміни відповідального за видачу дозволів, а кардинальної зміни системи. На думку АсМАП, оптимальним варіантом стане схема, при якій автоперевізник міг би наперед одержувати дозволи пакетом потрібного йому обсягу. Це дозволить перевізникам планувати свою роботу і не ризикувати зривом контрактів на перевезення через брак дозволу.

На думку Валерія Черненка, "пакетний" варіант дозволить зменшити навантаження на держоргани, скоротить потребу утриувати багато людей і дасть можливість підприємствам "у спокійному режимі планувати свою діяльність". При цьому він відзначає, що пакетна видача дозволів не призведе до того, що на ринку залишаться тільки великі перевізники: "Обсяг пакету регулюватиме сам перевізник. Це усуває вплив чиновника на роботу конкретного суб'єкта підприємництва".

Цілком можливо, що міністерство погодиться на такий крок, адже він стане «демократичним» продовженням стратегії «укрупнення автоперевізників» і «свої» зможуть одержувати великі пакети дозволів.

Водночас таке «укрупнення» на тлі об'єднання контролю над всіма перевезеннями під одним відомчим дахом може призвести до перерозподілу вантажних і пасажирських потоків між видами транспорту залежно від державних потреб. Варто нагадати, що великі підприємства «пересіли» на автотранспорт після того, як «померли» річкові перевезення, брак вагонів став хронічним, а морські порти занепали. Тепер профільне міністерство зможе обіцяти і навіть іноді домагатися збільшення перевезень по Дунаю, транзиту через чорноморські порти, своєчасного повернення вантажних вагонів і навіть повного завантаження контейнерного потяга «Вікінг». Виходить, для цього потрібно всього лиш перекрити видачу дозволів на міжнародні автоперевезення, фактично натисненням однієї кнопки.

Допомогти уявити, чим завершиться модернізація системи міжнародних перевезень, могли б роз'яснення самої «Укртрансінспекції». УНІАН звернувся у відомство по коментарі – обіцяли відповісти…

Анна Левченко (УНІАН)