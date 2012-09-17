Витрати «Укрзалізниці» на соцвиплати становлять близько 1 млрд грн на рік

Близько 1 мільярда гривень щороку витрачає «Укрзалізниця» на виконання соціальних гарантій і взятих на себе зобов'язань щодо трудового колективу.

Про це повідомив голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників Вадим Ткачов у п'ятницю, 14 вересня, після підписання Державною адміністрацією залізничного транспорту України («Укрзалізниця») і Радою Профспілок залізничників і транспортних будівельників спільної Ухвали про продовження на 2013 рік дії галузевої угоди.

«На 2013 рік усі пільги і соціальні гарантії працівників галузі збережено. Це стосується як регулярного підвищення заробітної плати, так і збереження корпоративного соціального пакету в 2013 році. Загальна річна сума на забезпечення соціальних гарантій, передбачених колективним договором, становить понад 1 млрд грн», - сказав він.

Довідка УНІАН. Галузева угода між Державною адміністрацією залізничного транспорту України і Профспілкою є основним галузевим документом, що встановлює мінімальні та обов'язкові для обліку під час укладення колективних договорів на підприємствах, в організаціях і установах залізничного транспорту галузеві норми в оплаті та умовах праці, пільги, трудові та соціальні гарантії.