УЗ і профспілка домовилися про збереження пільг і соцгарантій залізничників

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») і Профспілка залізничників і транспортних будівельників України підписали спільну Ухвалу (в рамках Галузевої угоди) щодо збереження чинних галузевих пільг і соціальних гарантій залізничників.

Про це УНІАН повідомили в «Укрзалізниці».

«У наступному, 2013 році, незважаючи на об'єктивні труднощі та реструктуризацію галузі, ми не скорочуватимемо ні виплат, ні соціальних гарантій і пільг. Окрім щорічного підвищення заробітних плат, компенсацій і пільг, ми зберегли корпоративний соціальний пакет для наших співробітників, що складається з різних видів матеріальної допомоги і цілого переліку пільг», - сказав на підписанні генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак.

За його словами, зокрема, зберігаються всі грошові надбавки за вислугу років, система медичного обслуговування і добровільного медичного страхування, система професійного навчання і підвищення кваліфікації, галузева система оздоровлення, підтримки спорту і культурно-масової роботи, ветеранських організацій.

Крім того, зберігається щорічний безкоштовний проїзд, безкоштовне надання побутового палива залізничникам і ветеранам галузі, матеріальна підтримка під час ожруження і поверненні з армії, оздоровлення і виходу на пенсію.

«Ми робимо все, щоб бути залізничником було престижно, привертаємо молодь, яка прагне працювати на залізниці. Соціальна сфера на залізниці - у пріоритеті», - сказав В.Козак.

Водночас він відзначив, що «об'єктивні можливості можуть бути обмежені». «Розміри фонду заробітної плати та інших соціальних виплат безпосередньо залежать від ефективності і фінансового результату підприємств галузі», - сказав В.Козак.

Довідка УНІАН. Галузева угода між Державною адміністрацією залізничного транспорту України і Профспілкою є основним галузевим документом, що встановлює мінімальні і обов'язкові для обліку під час укладення колективних договорів на підприємствах, в організаціях і установах залізничного транспорту галузеві норми в оплаті та умовах праці, пільги, трудові та соціальні гарантії.