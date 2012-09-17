Сьогодні в Росії припинили випуск "класичних" моделей Lada

Дочірнє підприємство "АвтоВАЗу" в Іжевську ("Об'єднана автомобільна група") завершило випуск "класичних" моделей Lada.

У понеділок, 17 вересня, з іжевського конвеєра зійшов останній автомобіль Lada 2104.

За даними прес-служби підприємства, одночасно в Іжевську припинився випуск вантажного автомобіля Іж-27175, зробленого на базі ВАЗівської "четвірки", пише Лента.ру.

Втім, у найближчі 36 місяців завод продовжить виконувати гарантійний ремонт Lada 2104 та Іж-27175.

Основні ж сили підприємство кине на збірку нової моделі "АвтоВАЗу" - Lada Granta. Зокрема, в 2012 році в Іжевську планується зібрати близько 50 тисяч автомобілів, більше половини з яких припаде на Lada Granta. Також на заводі заплановано випуск автомобілів під марками Renault і Nissan: потенційна потужність іжевського заводу оцінюється в 300 тисяч машин на рік. На розвиток виробництва планується виділити понад 10 мільярдів рублів.

Lada 2104 випускалася на тольяттинському заводі з 1984 року.