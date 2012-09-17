Білорусь хоче відновити авіаперельоти між Мінськом і Москвою

Мінськ. Департамент із авіації Міністерства транспорту Білорусі направив російській стороні запрошення про проведення переговорів про відновлення авіаперельотів між Мінськом і Москвою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сьогодні повідомив журналістам заступник генерального директора компанії «Білавіа» Ігор Чергинець.

«Російська сторона поки мовчить, ми очікуємо реакції у відповідь від російської авіаційної влади», - сказав І.Чергинець.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня Росавіація в односторонньому порядку відкликала виданий раніше й діючий до 30 березня 2012 року дозвіл авіакомпанії «Білавіа» на виконання регулярних польотів за маршрутом Мінськ-Москва. Цього ж дня на екстреній прес-конференції заступник директора «Білавіа» І.Чергинець повідомив, що проблема виникла у зв'язку з бажанням російської сторони порушити паритет і виконувати п'ять рейсів на день замість чотирьох. Проте, зазначив він, є угода між урядами Білорусі та Росії від 1997 року, яка передбачає комерційний паритет у авіасполученні між Мінськом і Москвою.

На літній сезон «Білавіа» заявила виконання чотирьох рейсів на день, російська сторона - три рейси для «Аерофлоту» й по одному - для авіакомпаній S7 і Utair.

В результаті проведених переговорів інцидент було вичерпано, проте, на думку керівництва Міністерства транспорту РФ, діюча нині угода про повітряне сполучення між Білоруссю та Росією не відповідає нормам Митного союзу й має бути модернізована. Передбачалося, що зацікавлені учасники повернуться до обговорення програми польотів між Мінськом і Москвою у вересні цього року.

З білоруської сторони польоти до Росії виконує національна авіакомпанія «Білавіа», створена в 1996 році. Вона є найбільшим авіаперевізником у Білорусі. Здійснює регулярні рейси з Мінська, Гомеля та Гродно у 42 напрямках до 24 країн Європи та Азії.