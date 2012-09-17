Залізниці України в серпні скоротили перевезення вантажів

Залізниці України в серпні 2012 року перевезли 39,697 млн тонн вантажів, що на 2% менше, ніж у серпні 2011 року.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, вантажні залізничні перевезення у внутрішньому сполученні в серпні 2012 року скоротилися на 6,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 21,6 млн тонн, транзитні перевезення скоротилися на 31% - до 2,66 млн тонн.

Водночас, в серпні 2012 року перевезення імпортних вантажів зросли на 5,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 3,1 млн тонн, перевезення експортних вантажів зросли на 15,5% - до 12,26 млн тонн.

У структурі перевезень перше місце залишається за кам'яним вугіллям - 10,57 млн тонн, на другому - руда залізна та марганцева - 7,4 млн тонн, на третьому Мінбудматеріалів - 7,36 млн тонн, на четвертому місці хімічні і мінеральні добрива - 1, 15 млн тонн, і кокс - 1,02 млн тонн.

Залізниці відзначають зниження перевезень нафти та нафтопродуктів, брухту чорних металів, машин, цементу, солі.

Збільшилися обсяги перевезень кам'яного вугілля, автомобілів, зерна та зернових вантажів, руди кольорових металів, мінеральних будматеріалів.

Нагадаємо, залізниці України в січні-липні 2012 року перевезли 264,445 млн тонн вантажів, що на 0,5% більше, ніж у січні-липні 2011 року.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк найбільш затребуваного рухомого складу - піввагонів "Укрзалізниці" складає 58,2 тис. піввагонів. Крім того 32 тис. напіввагонів належать вітчизняним підприємствам.