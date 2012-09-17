Придніпровська залізниця введе групу причіпних вагонів «Дніпропетровськ - Трускавець»

Придніпровська залізниця з 1 жовтня 2012 вводить в розклад руху пасажирських поїздів групу безпересадочних причіпних вагонів сполученням Дніпропетровськ-Трускавець.

Як повідомляє Придніпровська залізниця, вагони - один купейний та один плацкартний, будуть щодня відправлятиметься з Дніпропетровська о 07.55 по парних днях у складі поїзда № 17 Анапа - Київ, по непарних - у складі поїзда № 25 Кисловодськ-Київ.

На станції Київ-Пасажирський вигони будуть перечіплятися до поїзда № 49\\\\50 Київ-Трускавець, який прибуває в кінцевий пункт наступного дня о 09.01.

У зворотний шлях поїзд відправляється о 19.46. У Дніпропетровськ причіпні вагони будуть прибувати на наступний день о 13.00 в складі поїзда № 40 Київ-Севастополь.

Причіпні вагони прямого сполучення Київ-Трускавець введені у зв'язку з численними зверненнями пасажирів.

Нагадаємо, Придніпровська залізниця за 7 місяців 2012 року скоротила пасажирські перевезення в далекому сполученні на 0,18% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 14,228 млн пасажирів.

На початку 2012 року Придніпровська залізниця заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У січні-липні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 3,895 млрд пасажирів - на 3,5% менше, ніж у січні-липні 2011 року.