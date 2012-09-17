Італійський лоукостер Air One літатиме в «Бориспіль»

Італійський лоукостер Air One, який входить до Alitalia Group, здійснюватиме в міжнародний аеропорт «Бориспіль» чотири рейси на тиждень - щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці і щонеділі.

Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Перший рейс Air One в аеропорт «Бориспіль» був здійснений 17 вересня. Рейс прийняв новий термінал D.

Польоти до «Борисполя» Air One здійснює за маршрутом Київ-Мілан (аеропорт Мальпенса) на літаках Аеробус 320.

За словами генерального директора «Борисполя» Антона Волова, найближчим часом у термінал D перейде авіакомпанія Alitalia та інші компанії альянсу Sky Team.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує до початку зимової навігації перевести 16 міжнародних авіакомпаній на обслуговування в термінал D.

Нині в терміналі D вже обслуговуються регулярні рейси авіакомпаній Norwegian Air Shuttle, Turkish Airlines і Air Arabia.

Крім того, аеропорт «Бориспіль» заявляв про плани перевести в пасажирський термінал D рейси базових національних авіаперевізників - авіакомпаній «АероСвіт» і «Міжнародні авіалінії України».

Довідка УНІАН. Термінал D є найбільшим пасажирським терміналом в Україні.

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.