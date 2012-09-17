Наступного року всі столичні паркінги обіцяють обладнати паркоматами

Наступного року КП «Київтранспарксервіс» завершить встановлення паркоматів на паркінгах столиці.

Про це заявив директор комунального підприємства Андрій Дудко, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Він зазначив, що механізм безготівкового розрахунку за паркування працює у Києві кілька років. Із 170 існуючих майданчиків паркомати встановлено на 40 майданчиках. До кінця року передбачено встановити ще 30-50 паркоматів, а вже у наступному році повністю обладнати парковки приладами безготівкового розрахунку.

А.Дудко також поінформував, що “Київтранспарксервіс” спільно з Асоціацією велосипедистів міста відпрацював попередній перелік велосипедних парковок. “Він налічує близько 30 майданчиків загальною чисельністю 200 велопаркомісць. Вже до 15 жовтня ми плануємо встановити перші парковки згідно цього переліку», – уточнив він.