У Запорізькій області впав експериментальний літак, загинули двоє людей

У Запорізькій області впав експериментальний літак Дніпропетровського НДІ. У результаті падіння загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у ГУ МНС у Запорізькій області, надзвичайна подія сталася сьогодні о 13.10 за сто метрів від злітної смуги смт Широке Запорізького району Запорізької області.

Згідно з повідомленням, «в результаті падіння загинули двоє людей, які були на борту експериментального літака».

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів, які встановлюють причини аварії.