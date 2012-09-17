На вулицях Києва стали транслювати дані про пробки

На вулицях Києва встановлено чотири екрани з даними сервісу «Яндекс.Пробки», що надає дані про ситуацію на дорогах. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Екрани розміщуються в найзавантаженіших районах міста: біля стадіону "Динамо" і ТЦ "Арена-сіті", на перетині вулиці Саксаганського з вулицею Шота Руставелі, а також на Бессарабці. Всі екрани належать партнерам Яндексу — компанії Hitech Advertisement. У подальшому монітори з даними «Яндекс.Пробки» з'являться і в інших районах Києва.

Кожен з екранів показує завантаженість на найближчій ділянці дороги і прилеглих вулицях. Завдяки сервісу водії зможуть скоригувати свій маршрут.

Довідка УНІАН. Hitech Advertisement — найбільший оператор зовнішньої відеореклами в Україні. У опорядженні компанії - власна мережа з 50 екранів у Києві, а також баїнгова мережа з 65 екранів у 24 регіонах України.

«Яндекс» — російська пошукова система й інтернет-портал, «Яндекс» присутній також в Україні, Казахстані, Білорусі і Туреччині. Дохід компанії у 2011 році становив понад 620 млн. дол.