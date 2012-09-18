Нацрада перевірить усіх провайдерів і ретрансляторів, які працюють із ТВі

Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Володимир Манжосов обіцяє, що Нацрада перевірить всіх провайдерів і ретрансляторів, які працюють з телеканалом ТВі.

Про це він заявив під час десятого засідання Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів, повідомляє прес-служба глави держави.

За словами В.Манжосова, на виконання доручення Президента України Віктора Януковича Національна рада з питань телебачення та радіомовлення проведе моніторинг провайдерів, які ретранслюють телеканал ТВі.

Голова Нацради водночас заперечив причетність регулятора до проблем зі зникненням телеканалу з ефіру. За словами В.Манжосова, йдеться про суто господарський конфлікт.

«За нашими даними, під час розширення універсальної програмної послуги провайдери вимикають не лише ТВі. З ефіру зникли музичний та іноземний канали, кілька місцевих мовників. Ми перевіримо не лише провайдерів, які ретранслюють ТВі, а й ретранслятори по всій країні», - заявив В.Манжосов.

В.Манжосов зазначив, що Нацрада оприлюднить результати моніторингу, а також своє бачення щодо поновлення мовлення ТВі, вже за два тижні.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Державна податкова служба у м. Києві заявила, що 28 квітня за наслідками проведення позапланової документальної перевірки телеканалу ТВі було виявлено порушення – заниження належного до сплати в бюджет ПДВ на суму понад 3 млн грн. На підставі цього було порушено кримінальну справу проти директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» (телеканал ТВі) Миколи Княжицького - за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

На початку серпня податкова міліція закрила кримінальну справу проти М.Княжицького.

Тим часом телеканал ТВі припинили транслювати у більш як 80 кабельних мережах по всій Україні.

М.Княжицький неодноразово заявляв, що відключення каналу в регіонах відбувається за прямою вказівкою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

У свою чергу голова Нацради з телерадіомовлення В.Манжосов заявив, що Нацрада проведе моніторинг провайдерів програмних послуг, які повинні транслювати ТВі у своїх мережах. Він також спростував заяву, що канал відключають за вказівкою Нацради.

8 вересня у Києві та багатьох інших містах проходили громадські акції на підтримку ТВі.

12 вересня працівники телеканалу пікетували Нацраду з вимогами припинити тиск на телеканал і відправити у відставку її членів.