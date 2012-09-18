Донецька залізниця за 8 місяців скоротила невиробничий травматизм на 17%

Донецька залізниця (ДЗ) за 8 місяців 2012 року скоротила невиробничий травматизм у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 17%.

Як повідомляє ДЗ, з січня по серпень поточного року на станціях Донецької залізниці було травмовано 68 громадян, проти 82 осіб у 2011 році.

Травмувалися зі смертельним результатом - 42 громадян, проти 47 травмованих у 2011 році. Травмований одна дитина. Переважна кількість травмованих складають чоловіки.

Громадяни травмуються на станціях і перегонах - 31 (19 смертельно) і 37 (23 смертельно) випадків відповідно.

«Абсолютна більшість травм трапляється з громадянами через недотримання ними елементарних правил поведінки на залізничному транспорті», - зазначають працівники ДЗ. .

Нагадаємо, що ходіння по коліях завжди пов'язане з небезпекою для життя. Гальмівний шлях поїзда в середньому становить близько 800 метрів.

Поїзд зі швидкістю 100 км/год за 1 секунду долає 30 метрів, а пішоходу, для того, щоб перейти через рейки, потрібно не менше 5 секунд.

Переходити колії можна тільки у встановлених місцях, користуючись при цьому пішохідними мостами, тунелями, переїздами. На станціях, де мостів і тунелів немає, громадяни повинні переходити залізничні колії по настилах, попередньо переконавшись у відсутності потяга або локомотива, що рухається.

При порушенні правил безпеки громадяни несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Їхнє незнання не звільняє від відповідальності.