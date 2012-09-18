Збиток Придніпровської залізниці від крадіжок вантажів за 8 місяців скоротився на чверть

За 8 місяців 2012 року частка збитків Придніпровської залізниці від незбережених через крадіжки вантажів зменшилася на 26,6% - до 49,6% проти 76,2% за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє Придніпровська залізниця, в 2012 році злодії найчастіше зазіхають на вугілля, залізорудну сировину, мінеральні добрива, рейкові накладки, труби, комплектуючі до сільськогосподарської техніки, лом і сортову сталь, головним чином - на ділянках Синельникове-2 - Синельникове-1 - Вишневецьке, П'ятихатки - Залізнякове - Воскобійня і на станції Діївка (по Дніпропетровській дирекції залізничних перевезень); Девладове - Приворот, П'ятихатки - Верхівцеве - Воскобійня (по Криворізькій дирекції залізничних перевезень), Славгород - Запоріжжя-Ліве, Таврійськ - Енергодар, на станції Вільнянськ (по Запорізькій дирекції залізничних перевезень).

З метою захисту вантажів, забезпечення їхньої цілісності при перевезеннях на Придніпровській залізниці робиться ряд дієвих заходів. Зокрема, на станціях П'ятихатки-Стикова, Чаплине, Нижньодніпровськ-Вузол, Павлоград-І, Інгулець, Апостолове, Джанкой введені автоматизовані системи контролю за вантажем та цілісністю залізничних вагонів у русі (АСК ЦВР).

Зокрема, для захисту листового прокату виробництва ВАТ «Запоріжсталь» ця продукція підприємства перевозиться в пачках, упакованих в металевий кожух, масою однієї одиниці більше 120 кг.

Ділянки Запоріжжя-Ліве - Нікополь - Апостолове - Кривий Ріг-Сортувальний (Кривий Ріг-Головний) - Тимкове, Запоріжжя Ліве - Нижньодніпровськ-Вузол - П'ятихатки-Стикова, Запоріжжя Ліве - Джанкой, за якими найчастіше перевозять дані вантажі, посилено патрулюються спільними силами транспортної міліції та оперативних груп воєнізованої охорони Придніпровської магістралі. Ділянки П'ятихатки-Стикова - П'ятихатки та парки станцій П'ятихатки-Стикова, П'ятихатки, Запоріжжя Ліве охороняють приватні охоронні підприємства.

На залізниці встановлений постійний посилений контроль за просуванням і охороною вантажних поїздів з металопродукцією, ломом і вугіллям, які зазвичай найбільше цікавлять розкрадачів. Залізничники ретельно аналізують всі непередбачені графіками руху зупинки вантажних поїздів, регулярно здійснюють спільні з правоохоронцями перевірки сусідять із залізничними об'єктами пунктів прийому металобрухту.