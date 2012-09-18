ВР ратифікувала Угоду про боротьбу з крадіжками автомобілів у СНД

Верховна Рада України ухвалила закон "Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з крадіжками автотранспортних засобів і забезпеченні їхнього повернення".

Як передає кореспондент УНІАН, закон підтримали 268 із 346 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Угода була підписана 25 листопада 2005 року у Москві.

Угодою передбачено повне та безумовне звільнення автотранспортних засобів, які повертаються, відповідно до цієї угоди, від митних зборів, податків, акцизів та інших зборів, пов’язаних з переміщенням автотранспортного засобу через кордони держав-учасниць СНД, при пред’явленні документа, виданого центральним компетентним органом сторони, який підтверджує, що автотранспортний засіб повертається в рамках цієї угоди.

Україна не застосовуватиме це положення в тих випадках, якщо автотранспортні засоби, які повертаються, раніше були ввезені на територію України з порушенням митного законодавства України без сплати мита, акцизних зборів, інших податків і зборів (обов’язкових платежів).