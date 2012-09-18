МТС вважає незаконною конфіскацію активів компанії в Узбекистані

ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія), провідний телекомунікаційний оператор у Росії та країнах СНД, повідомляє про те, що Ташкентський міський суд у кримінальних справах постановив обернути в дохід держави все майно ТОВ «Уздунробіта», 100% дочірньої компанії МТС в Узбекистані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

При цьому МТС-узбекистан було відмовлено у залученні як сторони у кримінальній справі відносно співробітників ТОВ «Уздунробіта» і в захисті своїх законних прав та інтересів у рамках судового процесу. Раніше правоохоронні органи Узбекистану в рамках кримінального слідства щодо співробітників компанії провели арешт та оцінили майно «Уздунробіти», включно з грошовими коштами на рахунках компанії, у суму близько 700 млн. дол.

Як відзначили в компанії, численні правові порушення в рамках слідства, формальний підхід до надання доказів під час судового процесу, стислі терміни судового слухання і незаконна відмова у залученні компанії як сторони у справі для захисту своїх прав та інтересів «свідчать про замовний характер справи, головною метою якого є заволодіння активами і бізнесом МТС в Узбекистані».

МТС також не згодна з несправедливим вироком, ухваленим щодо чотирьох співробітників ТОВ «Уздунробіта», – висунуті на їхню адресу обвинувачення в рамках судового процесу так і не були доведені. МТС залишає за собою право використовувати всі можливі правові інструменти, насамперед на міжнародному рівні, для стягнення, зокрема з конкретних посадових осіб Узбекистану, заподіяних збитків, завданих унаслідок незаконних дій проти дочірньої компанії МТС в Узбекистані.

Як повідомляв раніше УНІАН, у червні 2012 року узбецькі державні органи ініціювали перевірки фінансової та операційної діяльності ТОВ «Уздунробіта», 100% дочірньої компанії МТС в Узбекистані, і затримали низку керівників компанії «на підставі необгрунтованих звинувачень».

17 липня 2012 року МТС припинила операційну діяльність в Узбекистані, підкорившись вимогам Узбецького агентства зв'язку та інформатизації (УзАЗІ), яке цього дня видало розпорядження про припинення дії ліцензії ТОВ «Уздунробіта» строком на 10 робочих днів.

30 липня 2012 року Господарський суд Ташкента ухвалив позитивне рішення за заявою УзАЗІ від 27 липня 2012 року і продовжив припинення дії ліцензій «Уздунробіти» на 3 місяці.

13 серпня Господарський суд Ташкента, незважаючи на наявність у ТОВ «Уздунробіта» необхідних документів, підтримав заяву УзАЗІ про анулювання всіх ліцензій «Уздунробіти». МТС також одержала 16 актів перевірок з боку податкових органів Узбекистану, при цьому загальна сума претензій до МТС-Узбекистан становила 669 млн. дол.

Довідка УНІАН. ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» є групою, яка об'єднує компанії в Росії та низці країн СНД, в Україні володіє оператором мобільного зв'язку «МТС Україна». Консолідована абонентська база компанії перевищує 100 мільйонів абонентів.