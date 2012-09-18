Депутати скасували пенсійний збір під час перереєстрації авто

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування при відчуженні транспортних засобів».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 241 із 344 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено скасувати норму про сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при другій і наступних реєстраціях транспортних засобів, а також зменшити розмір державного мита за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів.

Пропонується встановити, що дохід від продажу об'єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається, виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості цього об'єкта, визначеної згідно із законом.

Дохід від продажу легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається, виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче середньоринкової вартості цього транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку). Середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів встановлюється у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, щоквартально центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, для кожної марки, моделі таких транспортних засобів з урахуванням року випуску та пробігу, на підставі аналізу фактичних цін продажу відповідних транспортних засобів і оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у режимі вільного доступу на своєму офіційному веб-сайті до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.