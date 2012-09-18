У Берліні відкрилася Міжнародна виставка InnoTrans-2012

Міжнародна виставка транспортних технологій, інновацій, рейкових транспортних засобів і систем залізничного транспорту InnoTrans-2012 за участю експонентів із 49 країн, у тому числі й України, відкрилася 18 вересня у Берліні.

У виставці, яка триватиме з 18 до 21 вересня, візьмуть участь понад 2,5 тисячі експонентів із 49 країн. На InnoTrans-2012 відбудеться більш ніж 100 світових прем'єр у сфері залізничного транспорту – вдвічі більше, ніж на попередньому форумі 2010 року. Від України на берлінській виставці зареєстровано 12 підприємств. Офіційну українську делегацію очолює віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесников. «Укрзалізницю» представляють генеральний директор Володимир Козак і перший заступник генерального директора Микола Сергієнко. У програмі української делегації – участь у міжнародній виставці залізничного транспорту InnoTrans-2012, проведення переговорів з провідними компаніями – виробниками продукції для залізничного транспорту.

Довідка. Міжнародна виставка InnoTrans, яка проводиться раз на два роки, об'єднує відомі світові компанії – виробників транспортного обладнання і залізничної техніки. Організатори InnoTrans чекають на 100 тисяч професійних відвідувачів зі 100 країн.