Hyundai з Києва до Дніпропетровська половину шляху рухатиметься зі швидкістю 140 км/год.

Швидкісний міжрегіональний електропоїзд подвійного струму виробництва компанії Hyundai Rotem «Український експрес» на новому напрямі Київ-Дніпропетровськ майже половину шляху (224 км) рухатиметься зі швидкістю 140 км на год.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), загальна протяжність шляху від Києва до Дніпропетровська становить 532 км.

Порівняно із нинішнім «Столичним експресом», «Український експрес» перебуватиме в дорозі на годину менше.

Підготовку до запуску електропоїзда на новому напрямі проводять фахівці трьох залізниць України - Південно-Західної, Одеської і Придніпровської, територією яких пролягає маршрут.

Для запуску «Українського експреса» на напрямі Київ-Дніпропетровськ вже модернізовано більш як 75 км шляхів, встановлено 27 стрілочних переведень, оздоровлено більш як 24 км шляху, на 38 км шляху виконано середній ремонт. Значні обсяги робіт здійснюються з виправлення стрілочних переведень і шляхів спеціальною технікою - 195 і 220 км відповідно, і ще майже стільки ж необхідно буде виконати.

Для покращення взаємодії струмоприймачів нових поїздів із контактною мережею фахівці господарства електропостачання проводять регулювання і ревізію контактної підвіски, вже здійснили роботи на 185 км, перевіряють ухили контактного дроту. Також залізничники встановили 12 нових більш легких секційних ізоляторів і відрегулювали 41 існуючий.

Енергетики переобладнали контактну мережу на 378 кривих ділянках шляху, триває робота із заміни дефектних елементів контактної мережі.

«Завдяки запуску електропоїзда подвійного живлення не потрібно буде на станції стикування двох видів струму в П’ятихатках змінювати локомотив, на що втрачається до 20 хвилин часу. Під час пробної поїздки на станції П’ятихатки-Стикова електропоїзд HRCS2 зробив технічну зупинку лише на 6 хвилин», - відзначив начальник управління експлуатації головного управління електрифікації та електропостачання «Укрзалізниці» Григорій Малинка.

На маршруті Київ-Дніпропетровськ вже здійснюють обкатку бригади поїздів, щоб добре підготуватися до поїздок нового електропоїзда за графіком.

Як повідомляв УНІАН, рух швидкісних електропоїздів «Український експрес» за маршрутом Київ-Дніпропетровськ-Київ залізничники планують відкрити цією осені. «Український експрес» на цьому маршруті зупинятиметься на ст. Т.Шевченка, в Знам’янці, Дніпродзержинську, технічна зупинка - на станції П’ятихатки-Стикова.