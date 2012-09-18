У центрі Києва в суботу буде обмежено рух транспорту

У суботу, 22 вересня, на деяких центральних вулицях Києва буде обмежено рух транспорту у зв’язку з проведенням в рамках Європейського тижня мобільності заходів за участі велосипедистів.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, зокрема, на вул. Набережно-Хрещатицькій, 31 об 11.00 стартує MamamiaVeloQuest. Тривалість квесту – 5-7 годин.

Крім того, в суботу о 13.00 на площі Слави, перед входом у парк Вічної Слави, зберуться учасниці жіночого велопробігу Lady In Red. В рамках Європейського тижня мобільності захід за участю велосипедисток у червоному пройде одночасно у кількох містах України. Організовує велопробіг клуб Pride Kustoms спільно з Асоціацією велосипедистів Києва.

Також цього дня з 10.00 частина вулиці Володимирської - від бульвару Шевченка до вул. Богдана Хмельницького - буде закрита для проїзду автомобілів та облаштована як пішохідна зона. Тут можна буде попити кави на роздільній смузі, розмалювати крейдою асфальт, пограти у наземні ігри та зустріти учасниць велопробігу Lady In Red.

У цій пішохідній зоні проводитиметься виставка-ярмарок велосипедів, якими вже користувались, також всі бажаючі матимуть змогу пройти безкоштовне техобслуговування велосипедів в експертів Асоціації велосипедистів Києва.