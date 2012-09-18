«Луганськтепловоз» поставить РЗ 250 секцій тепловозів у 2013 році

ПАТ «Луганськтепловоз» (м. Луганськ) має намір поставити компанії «Російські залізниці» (РЗ) 250 секцій тепловозів у 2013 році.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії з посиланням на генерального директора Павла Цеснека, плануються поставки 50 секцій тепловоза 2ТЭ116УД і 200 секцій тепловоза 2ТЭ116У.

«У першому кварталі ми також повинні освоїти виробництво тепловоза 3ТЭ116У. Конструктори працюватимуть над проектом нового потужного тепловоза ТЭ35», - відзначив П.Цеснек.

Він також додав, що сподівається на тісну і взаємовигідну співпрацю з «Укрзалізницею» у справі оновлення рухомого складу. Також «Луганськтепловоз» готовий поставляти пасажирські і маневрові тепловози, приміські дизель- і електропоїзди (у тому числі й зі швидкістю 160 км на годину). У конструкції луганських локомотивів закладаються нові рішення, які враховують підвищені вимоги щодо екології, безпеки руху та забезпечують перевезення пасажирів з обмеженими можливостями.

Крім того, гендиректор назвав низку проблем, які ускладнюють процес збільшення обсягів виробництва локомотивів.

«Серед них – необхідність покращувати організацію праці, транспортну логістику, роботу ремонтної служби, підвищувати виконавську дисципліну, а тим самим і якість продукції, назріла потреба в оптимізації та реструктуризації виробництва. Ми цим займаємося», - сказав П.Цеснек.

Також важливою проблемою він вважає зношеність основних об'єктів, у тому числі металообробного обладнання, яке схильне до аварійних зупинок і потребує вжиття негайних заходів для його відновлення.

«Надзвичайно болісним для нас, як і для всіх українських експортерів, є невчасне відшкодування державою коштів із ПДВ», - продовжив П.Цеснек. За його даними, на сьогоднішній день сума боргу перед підприємством становить близько 240 млн. грн, що еквівалентне фондам оплати праці за декілька місяців.

Довідка УНІАН.ПАТ «Луганськтепловоз» – найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.

ЗАТ «Трансмашхолдинг» через ЗАТ «Керівна компанія «Брянський машинобудівний завод» контролює 76% акцій ПАТ «Луганськтепловоз».