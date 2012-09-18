Львівська залізниця відзначає зростання невиробничого травматизму

Львівська залізниця (ЛЗ) відзначає зростання невиробничого травматизму.

Як повідомляє ЛЗ, за 8 місяців 2012 року на дорозі було травмовано 75 чоловік, з них 41 людина загинула. За 8 місяців 2011 року на території ЛЗ було травмовано 66 чоловік, загинуло 35.

Зокрема, на станціях ЛЗ у січні-серпні 2012 р. травмовано 26 чоловік, з них 15 смертельно, на перегонах за 8 місяці 2012 року було травмовано 47 чоловік, загинуло 25 чоловік.

Також ЛЗ повідомляє, що за 8 місяців 2012 року на залізниці сталося сім ДТП, в яких травмовано 12 чоловік, з них двох смертельно. За аналогічний період 2011 року трапилося 3 ДТП, під час яких було травмовано 5 чоловік.

«Майже всі травми стаються через недотримання або порушення Правил безпеки громадян на залізничному транспорті, а саме через ходіння коліями, переходами колій у невстановлених місцях, зокрема під вагонами, посадку або висадку пасажирів під час руху потяга», - відзначає ЛЗ.