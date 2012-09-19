Колесніков: в Україні поки що не буде платних доріг

Україна поки що не готова до будівництва доріг за рахунок приватного капіталу і до введення платних доріг.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це повідомив віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури України Борис Колесніков у Берліні на виставці InnoTrans-2012.

«У деяких країнах дороги частково побудовані, зокрема й за рахунок приватних капіталів, але в Україні споруда таких доріг поки що неможлива. В українців не такий заробіток, щоб сьогодні платити за дороги», - сказав він.

Також Б.Колесніков повідомив, що в 2013 році всі автомобільні дороги, крім національних і міжнародних, регіональних і територіальних, планується передати на баланс місцевих адміністрацій.

«Із 170 тис. км доріг приблизно третина залишиться в підпорядкуванні Мінінфраструктури, решта відійдуть місцевим органам влади», - сказав він.

При цьому Б.Колесніков відзначив, що проведення якісних доріг до кожного населеного пункту «це буде завдання місцевих адміністрацій, а національні траси ми доведемо до ладу дуже швидко».

Нагадаємо, 3 вересня 2012 року Кабмін схвалив Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки.

Довідка УНІАН. В Україні більш як 170 тисяч кілометрів автомагістралей, які потребують реконструкції та ремонту. За 2010-2011 роки було побудовано і відремонтовано більш як 4 тисячі кілометрів автодоріг.