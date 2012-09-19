Залізниці за 8 місяців зберегли перевезення вантажів на рівні 304 млн. тонн

Залізниці України за 8 місяців 2012 року перевезли 304,142 млн. тонн, що на 0,2% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, в січні-серпні 2012 року на залізницях на 14,4% зросли обсяги імпортних перевезень - до 23,037 млн. тонн, обсяги експортних перевезень зросли на 11,9% - до 92,873 млн. тонн.

Водночас кількість заявлених до перевезення вантажів у внутрішньому сполученні скоротилася на 3,6% - до 159,5 млн. тонн, транзитні перевезення скоротилися на 17,9% - до 28,753 млн. тонн.

У структурі залізничних перевезень за 8 місяців 2012 року перше місце залишається за кам'яним вугіллям - 81,146 млн. тонн, на другому місці руда залізна і марганцева - 58,3 млн. тонн, на третьому - мінеральні будматеріали - 46,789 млн. тонн.

Крім того, за 8 місяців 2012 року залізниці України перевезли 23,14 млн. тонн чорних металів, 19,3 млн. тонн нафти і нафтопродуктів, 14,74 млн. тонн зерна і зернових вантажів, 8,94 млн. тонн хімічних і мінеральних добрив, 7,9 млн. тонн коксу, 4,15 млн. тонн цементу і 3,3 млн. тонн руди кольорових металів.

При цьому, зокрема, збільшилися обсяги перевезень кам'яного вугілля, руди кольорових металів, автомобілів, зерна і зернових вантажів, коксу, мінеральних будматеріалів.

Водночас знизилися перевезення нафти і нафтопродуктів, кольорових металів, брухту чорних металів, машин, цементу, солі.

Нагадаємо, в січні-липні 2012 року залізниці України перевезли, з урахуванням транзитних перевезень, 264,445 млн. тонн вантажів, що на 0,5% більше, ніж у січні-липні 2011 року.

За даними Держстату України, в січні-серпні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 509,9 млн. тонн вантажів – на 3,4% менше, ніж у січні-серпні 2011 року.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк найбільш затребуваного рухомого складу – піввагонів "Укрзалізниці" – становить 58,2 тис. піввагонів. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам.