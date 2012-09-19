У Колеснікова нова планка: надшвидкісне залізничне сполучення

Надшвидкісне залізничне сполучення зі швидкістю 300 км на годину в Україні може бути затребуване на напрямку Київ-Одеса.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це повідомив віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков у Берліні на виставці InnoTrans-2012.

«Якщо говорити про майбутнє - швидкісне сполучення 300 км/год., напевно - це Київ-Одеса», - сказав він.

Водночас, за словами Б.Колеснікова, «в Україні немає такого потоку, щоб перевозити по 24 тис. осіб навіть на найбільш густонаселених територіях - у Донбасі й Київській області, а є лише сезонний маршрут - кримський напрямок».

Нагадаємо, з травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км на годину почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Corporation.

Ці поїзди курсують під брендом «Український експрес» між Києвом і Львовом, Донецьком і Харковом.

Рух швидкісних електропоїздів «Український експрес» за маршрутом Київ-Дніпропетровськ-Київ залізничники планують відкрити цієї осені.