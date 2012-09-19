Придніпровська залізниця підготує до зимових перевезень 1035 пасажирських вагонів

Придніпровська залізниця (ПрЗ) планує підготувати до зимових перевезень 2012-2013 року 1035 вагонів, зокрема 704 - із системами високовольтного опалювання.

Як повідомили УНІАН у ПрЗ, на підготовку рухомого складу пасажирських потягів до роботи в холодний період року передбачено виділити 6,4 млн. грн.

Всього парк ПрЗ налічує 1651 пасажирських вагонів, з яких 56% експлуатуються понад 28 років.

До кінця 2012 року ПрЗ, згідно з фінансовим планом, планує списати 82 пасажирські вагони, які вичерпали свій термін експлуатації.

Купівля нових вагонів на найближчий час не передбачена.

Нагадаємо, Придніпровська залізниця (ПрЗ) за 7 місяців 2012 року скоротила пасажирські перевезення у далекому сполученні на 0,18% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 14,228 млн. пасажирів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить більш ніж 227 млн. тонн вантажів і понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПрЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш ніж 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.