УЗ обладнала пристроями систем супутникової навігації 444 вантажні електровози

Станом на середину вересня 2012 року «Укрзалізниця» обладнала пристроями систем супутникової навігації 444 вантажні електровози.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), всього системи супутникової навігації планується встановити на 1100 вантажних електровозах.

Інформація про місцезнаходження локомотивів у реальному часі використовуватиметься для створення єдиної електронної карти залізниць, що допоможе оптимально використовувати наявний пересувний склад для організації перевізного процесу.

В даний час роботи зі створення єдиної електронної карти завершено на 93%.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» планувала встановити на локомотивах в цілому близько 2 тис. трекерів систем супутникової навігації.

Довідка УНІАН. Електронна карта залізниць України дозволить одержувати у реальному часі інформацію про місцезнаходження будь-якого поїзду, локомотива і вагону.

Дані про переміщення рухомого складу в режимі реального часу передаватимуться до автоматизованої системи управління вантажними перевезеннями (АСУ ВП УЗ-Є).