«Укрзалізниця» з початку року відремонтувала понад 13 тис. піввагонів

Спеціалізовані ремонтні депо «Укрзалізниці» з початку 2012 року відремонтували 13,1 тис. одиниць вантажних піввагонів - на 3% більше, ніж було заплановано.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), ремонт піввагонів здійснювали шість спеціалізованих депо Придніпровської і Донецької залізниць - Батуринська, Дебальцеве-Сортувальне, Красноармійськ, Мудрьона, Нижньодніпровськ-Вузол та Ясинувата.

За словами заступника начальника Головного управління вагонного господарства «Укрзалізниці» Анатолія Ракіпова, через старіння рухомого складу залізничникам доводиться збільшувати обсяги ремонтних робіт.

Зокрема, вагонне депо Ясинувата в 2011 році ремонтувало по 120-140 піввагонів на місяць, на сьогодні - 200. Перед депо поставлено завдання: довести обсяги ремонту вагонів до 250.

Нагадаємо, наприкінці 2011 року Державна адміністрація залізничного транспорту України визначила, що базовими ремонтними депо для державних компаній, на баланс яких передали вантажні піввагони українських залізниць, будуть вагоноремонтні депо Батуринська, Мудрьона, Нижньодніпровськ-Вузол, П’ятихатки, Пологи, Мелітополь, Запоріжжя Ліве і Джанкой.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.