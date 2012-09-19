Кабмін пропонує звільнити квитки на поїзди Інтерсіті+ від ПДВ до 1 січня 2017 року

Кабінет Міністрів пропонує внести зміни до Податкового кодексу України, якими замість застосування нульової ставки ПДВ на послуги з перевезення пасажирів швидкісними поїздами Інтерсіті+ такі послуги будуть звільнені від ПДВ.

Згідно з відповідним законопроектом №11210 від 13 вересня, зазначена пільга діятиме до 1 січня 2017 року.

Звільнення від сплати ПДВ замість застосування нульової ставки дозволить спростити фінансову звітність, а обмеження терміну дії пільги дозволить оцінити ефективність застосування і доцільність подальшого надання непрямої державної підтримки пасажирських перевезень швидкісними поїздами Інтерсіті+, вважають ініціатори законопроекту.

Нагадаємо, з 00 год. 00 хв. 14 серпня 2012 пасажири поїздів Інтерсіті+ сплачують вартість проїзду без ПДВ. Така пільга була введена відповідно до закону України від 5 липня 2012 р. "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні", яким було введено оподаткування податком на додану вартість за нульовою ставкою послуг з перевезення пасажирів швидкісними електропоїздами Інтерсіті+.

Довідка УНІАН. Поїзд категорії Інтерсіті+ (ІС+) - денний швидкісний потяг, який курсує у прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год і більше при допустимій швидкості до 200 км/год. У складі поїзда вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

До класу ІС+ належать електропоїзди "Український експрес" виробництва Hyundai Rotem, які курсують по залізницях України між Києвом і Донецьком, Львів і Харковом з кінця травня 2012 року.

Поїзди Skoda належать до класу Інтерсіті.