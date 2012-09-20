Воєнізована охорона Донецької залізниці за 8 місяців запобігла 239 крадіжкам

За 8 місяці 2012 року працівники спільних оперативних груп воєнізованої охорони Донецької залізниці (ДЗ) запобіглили 239 випадкам розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму 279,9 тис. грн.

Як повідомила ДЗ, в ході проведених заходів затримано і передано правоохоронним органам 339 розкрадачів.

Як правило, об'єктами посягань стають вантажі, які перевозяться на відкритому рухомому складі, у першу чергу це вироби з чорних металів, металобрухт і вугілля.

Для запобігання розкраданню працівники воєнізованої охорони з початку 2012 року супроводили понад 27,1 тис. поїздів із номенклатурними й іншими цінними вантажами.

При супроводі для відбиття нападів зловмисників працівники воєнізованої охорони 7 разів застосовували табельну зброю як запобіжний засіб.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).