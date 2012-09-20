На Донецькій залізниці збільшилася кількість пошкоджень засобів сигналізації та зв'язку

Донецька залізниця (ДЗ) відзначає збільшення кількості пошкоджень засобів сигналізації, зв'язку, рухомого складу, верхньої будови колії та іншого інженерно-технічного обладнання.

«Зберігається тривожна тенденція зростання фактів несанкціонованого втручання в діяльність залізниці у вигляді пошкодження засобів сигналізації та зв'язку, рухомого складу, верхньої будови колії та іншого інженерно-технічного обладнання, яких з початку року налічується 137 випадків. Сума збитків становить 166,7 тис. грн», - повідомили УНІАН у ДЗ.

Зокрема, 5 липня 2012 року на ст. Горлівка за пошкодження вантажних вагонів на загальну суму 1750 грн затримано 2 особи.

11 серпня на ділянці Горлівка-Бахмутівка за крадіжку обладнання на суму 3300 грн затриманий один чоловік.

22 серпня на ділянці Шляхопровід-Ханженково за крадіжку деталей шляху на суму 1050 грн затримано трьох зловмисників.

Всі затримані передані в правоохоронні органи.

Крім того, воєнізована охорона Донецької залізниці (ДЗ) для запобігання вандалізму на станціях та інших об'єктах залізниці за 8 місяців 2012 року затримала 357 осіб, з яких 344 були притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів на загальну суму 11,7 тис. грн.

«Залізничники в черговий раз застерігають правопорушників, що незаконні посягання на вантажі та майно залізниць можуть призвести до кримінальної відповідальності та виникнення аварійних ситуацій», - наголошують співробітники ДЗ.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).