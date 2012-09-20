«Укрзалізниця» вивчає світові новації системи оплати та мотивації праці

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в рамках підготовки до структурної трансформації вивчає світові новації системи оплати та мотивації праці.

Як повідомили УНІАН у відомстві, зокрема, свої напрацювання побудови сучасної системи заохочення та мотивації персоналу залізничникам презентувала компанія Hay Group - світовий лідер консалтингових послуг з питань ефективного менеджменту організацій.

На думку експертів Hay Group, сучасна система винагороди повинна мотивувати до підвищення продуктивності праці і забезпечувати зовнішню конкурентоспроможність.

Зокрема, розроблені компанією Hay Group критерії оцінки посад припускають оцінку посади виходячи з трьох складових: знання та навички, галузь і складність вирішуваних питань, відповідальність.

Крім постійної ставки на мотивації персоналу повинно застосовуватися змінна винагорода.

Представник компанії Hay Group відзначив, що «Укрзалізниця» повинна вибудовувати свою систему, яка б максимально враховувала особливості її діяльності та об'єктивні економічні реалії.

У свою чергу, генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак підкреслив необхідність зміни системи оплати праці, що діє в галузі з 70-х років минулого століття.

«Система оплати та мотивації праці залишилася нам у спадок з часів Радянського Союзу. Основний її важіль - велика частка ручної праці і адміністративне управління. Сьогодні ми вирішуємо питання автоматизації всіх ланок виробничої діяльності, переводимо наших фахівців на сучасні технології роботи, які, з одного боку, значно спростять технологічний процес, з іншого - в рази підвищать ефективність і продуктивність праці. Відповідно, система оплати і мотиваційні моделі повинні бути іншими», - сказав він.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» залучила консалтингову компанію «А.Т. Керни», яка надавала консультаційну допомогу в реформуванні залізничного транспорту Канади, європейських країн, США та Росії.

Довідка УНІАН. Hay Group - компанія глобального консультування з питань менеджменту. Компанія працює в 86 офісах в 47 країнах.

Hay Group співпрацювала з канадськими, французькими, американськими та іспанськими залізницями.