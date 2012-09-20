Через відсутність індексації вантажних тарифів залізниці недоотримають 2 млрд грн

У 2012 році через відсутність індексації тарифів на вантажні перевезення залізниці України недоотримають понад 2 млрд грн, а до державного бюджету не надійде 735 млн грн податкових платежів.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного комерційного управління Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») Юрій Меркулов.

За словами Ю.Меркулова, відсутність індексації тарифів призводить до того, що «Укрзалізниця» «за рахунок власних коштів і ресурсів дотує інші галузі економіки».

Ю.Меркулов також відзначив, що це призведе до істотного підвищення собівартості промислової продукції.

«Орієнтовно індексація тарифів на вантажні перевезення дасть збільшення вартості продукції підприємств не більш як на 2 пункти. На інфляцію і собівартість це практично не вплине», - сказав він.

За словами Ю.Меркулова, «Укрзалізниця» планує внести пропозиції щодо індексації вантажних залізничних тарифів у 2013 році.

«Виходитимемо з відповідною пропозицією на 2013 рік», - сказав він.

Він відзначив, що з 2008-го по 2011 рік тарифи на вантажні перевезення вагонами «Укрзалізниці» не підвищувалися, а на деякі види вантажів навіть знижувалися, як один із заходів держпідтримки деяких галузей економіки під час кризи. При цьому ціни на комплектуючі для роботи залізниць лише у 2012 році зросли від 15 до 32%.

«Зараз порушено питання про необхідність ресурсів для забезпечення підтримки належного стану залізничної інфраструктури, її модернізації, рухомого складу, без яких неможливий розвиток економіки і соціальної сфери нашої держави. Неможливо, з одного боку, вимагати забезпечення потреб економіки і населення України, що зростають, а з іншого - утримувати тарифи на рівні, «нижчому за виживання», за відсутності державних інвестицій у залізничну галузь», - сказав Ю.Меркулов.

Нагадаємо, в рамках реорганізація вантажних перевезень на початку 2012 року «Укрзалізниця» змінила методику розрахунку тарифів на вантажні залізничні перевезення, зокрема, включивши до тарифу плату за повернення порожнього вагону.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів, з них в неробочому стані перебувають приблизно 10,5 тис. од. Крім того, ще 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.