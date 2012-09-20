Розпочне роботу проект «Мультимодальні перевезення і логістичні процеси в Україні»

В Україні за фінансування Євросоюзу розпочне роботу українсько-французький проект «Мультимодальні перевезення і логістичні процеси в Україні».

Як повідомляє прес-служба представництва Європейського Союзу в Україні, офіційний старт проекту відбудеться 21 вересня.

На імплементацію даного проекту Твінинг, реалізація якого відбувається під керівництвом Франції, було виділено грант від ЄС у розмірі 1,125 млн євро.

Глобальне завдання проекту полягає, зокрема, у створенні можливостей для поступової інтеграції України до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T).

«Експерти проекту працюватимуть над зміцненням інституційної спроможності українських установ і сприятимуть впровадженню передових практик ЄС. Завдяки поліпшенню компетентності Міністерства інфраструктури та інших установ, які працюють у сфері вантажних перевезень, проект Твінинг забезпечить розвиток мультимодальних внутрішніх і міжнародних перевезень і логістики в Україні», - відзначає прес-служба ЄС.

Тривалість проекту - 18 місяців.