Україна та Польща відкриють на кордоні новий автомобільний пункт пропуску

Президент України Віктор Янукович повідомив, що сьогодні буде підписано міжурядову угоду про відкриття на спільному кордоні нового автомобільного пункту пропуску «Нажанковичі – Мальховичі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом Польщі Броніславом Коморовським у Києві.

За словами В.Януковича, відкриття нового пункту пропуску дозволить розвантажити існуючі автомобільні переходи.

Він також наголосив, що Україна та Польща активізуватимуть роботу з розширення зони малого прикордонного руху.