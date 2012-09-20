Уряд затвердив держпрограму реалізації Договору про відкрите небо

Кабінет міністрів України затвердив Державну цільову програму реалізації Договору з відкритого неба (ухвала №867 від 19 вересня).

Загальна вартість програми становитиме 33,364 млн. грн.

Програму буде реалізовано у 2 етапи.

На першому етапі (2012-2016 роки) передбачається, зокрема, розробити тактико-технічне завдання і проект зі створення авіаційного комплексу спостереження на базі літака вітчизняного виробництва, обладнаного цифровою апаратурою спостереження, створення наземного полігону і наземної комп'ютерної лабораторії з відповідним програмним забезпеченням для обробки цифрової інформації, одержаної в ході виконання наглядових польотів.

На другому етапі (2017-2021 роки) передбачається, зокрема, створити і провести лабораторні і льотні випробування авіаційного комплексу спостереження.

Фінансове забезпечення виконання програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених для Міноборони і Адміністрації Держспецзв’язку в державному бюджеті на відповідний рік

Державний замовник-координатор держпрограми – Міноборони.

Довідка УНІАН. Договір з відкритого неба був ратифікований Верховною Радою 2 березня 2000 року і набув чинності з 1 січня 2002 року. Він є безстроковим і встановлює режим "відкритого неба", що дозволяє виконувати наглядові польоти над територіями держав-учасниць Договору.

Наглядові польоти розглядаються як засіб для отримання достовірних даних за заявленою державами-учасницями Договору військовою діяльністю. Для цього використовуються результати як власних наглядових польотів, так і польотів літаків інших держав.